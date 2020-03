“Nós, pilotos somos aventureiros, e quanto mais difícil for o desafio, maior é a recompensa que daí extraímos.”. As palavras são do penta-campeão do Mundo de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio e aplicam-se perfeitamente ao sentimento da maioria dos pilotos, que mesmo tendo deixado a competição, continuam a necessitar da adrenalina a que habituaram o organismo durante tanto tempo. Por isso, não é de estranhar vê-los noutras atividades, durante, quando os contratos permitem, ou após as suas carreiras. Foi o…...