WRC, Rali de Monte Carlo 1998: Adruzilo Lopes entre as feras Panizzi e Delecour

https://youtu.be/IgHqMd_eyWE?si=zuwXWaftwNWBvDWg https://youtu.be/KeVHOrpn3zk Entre as centenas de ralis que disputou ao longo da sua carreira, nenhum marcou tanto Adruzilo Lopes como o Monte Carlo de 1998, disputado com o Peugeot 306 Maxi oficial. À semelhança de muitos outros, Adruzilo não tem dúvidas: “É o rali mais difícil do mundo. Só participei uma vez em Monte Carlo mas trouxe ‘milhões’ de coisas para contar.” A primeira foi o facto de ter integrado a equipa oficial da Peugeot, liderada por Jean-Pierre Nicholas e…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?