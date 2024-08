Henri Toivonen pode não ter sido o arquetipo do "finlandês voador", pois normalmente quem se associa a esta expressão são pilotos mais velhos, como Timo Makinen, Ari Vatanen ou Markku Alen. Porém, não devia a ninguém em termos de capacidade de rodar sempre a fundo, quanto a coragem e disponibilidade. Para ele, apenas havia uma forma de pilotar: de pé em baixo. As suas passagens pelas estradas de Sintra, pulverizando todos os recordes, ainda hoje se encontram na memória de…...

