Henri Toivonen: “Após sete classificativas comecei a pensar que podia vencer…”

Já lá vão 37 anos da sua morte, mas Henri Toivonen ainda continua, e continuará a ser lembrado pelos adeptos, tal foi a marca que deixou no Mundial de Ralis. Por isso, hoje, relembramos uma entrevista publicada no AutoSport, feita por Fernando Petronilho, depois do Rali de Monte Carlo de 1986, três meses antes da sua morte, na Córsega... Henri Toivonen é, sem dúvida, o piloto do momento: depois da sua vitória no RAC, no final do ano passado, que…...