De motorista de ambulâncias, a Campeão do Mundo de Ralis. Chama-se Didier Auriol, e muito antes da era "Sebastiânica", de Loeb e Ogier, os ralis mundiais conheceram um simpático francês, que começou a dar nas vistas no Rali da Córsega, onde os franceses davam cartas, já que, para os finlandeses, os grandes senhores dos ralis de então, a prova tinha muitas curvas, não tinha saltos e era em asfalto. Auriol estreou-se no WRC em 1984, precisamente na Córsega, um rali…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?