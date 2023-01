Há 30 anos: A ‘primeira vez’ de Colin McRae no Rali de Portugal (1993)

Rali de Portugal, algures a meio da Serra do Açor, 6 de março de 1993, dois fotógrafos procuravam o melhor 'spot' dum novo troço, Malhada Chã, que ficava perto do Piódão, algures. Para quem conhecia mal a Serra na altura, qualquer pista era boa, e ao depararmos com uma carrinha de assistência da Subaru a subir a estrada, sabíamos que estávamos no bom caminho. Faltavam ainda cerca de cinco horas para o troço, e por isso, durante um ou dois…...