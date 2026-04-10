WRC, Rali da Croácia/PEC4: Sami Pajari líder, três em 8.7s

A quarta especial do Rali da Croácia encerrou o primeiro loop da manhã com mais um golpe de teatro, consolidando Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) na liderança surpresa do rali.

Enquanto o finlandês brilhava, o azar batia à porta da M-Sport com o abandono de Jon Armstrong (Ford Puma Rally1), vítima de múltiplos furos e danos na suspensão, depois de uma manhã que se revelou um cemitério de ambições para os favoritos.

Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) venceu mais um troço e lidera com 8.4s de avanço para Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), que passou Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), com o belga 0.3s atrás do japonês.

Foi uma manhã complicada com três abandonos entre os Rally1, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) logo a abrir devido a acidente, tal como Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) na PEC3 e Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) nesta última da manhã.

O trio da frente está agrupado em 8.7s, enquanto Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally1) é quarto a 32.7s do pódio. Seguem-se Joshua Mcerlean (Ford Puma Rally1) a mais 9.4s e Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) a mais 38.2s

O WRC2 é liderado por Yohan Rossell (Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2) que tem 9.2s de avanço para o seu colega de equipa Nikolay Gryazin (Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2) com Léo Rossell (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 15.4s, numa prova equilibrada pois Eric Camilli (Škoda Fabia RS Rally2) e Alejandro Cachón (Toyota GR Yaris Rally2) não estão muito longe.

Filme da especial

O cenário mudou radicalmente nesta especial, uma estrada de floresta larga e veloz. Takamoto Katsuta é o primeiro na estrada, trazendo o seu Toyota GR Yaris intacto, mas pressagiando o caos ao admitir que a prova está “louca”. Logo atrás, Adrien Fourmaux executa uma prova de precisão cirúrgica; sem pneus suplentes, o francês gere o risco, cruzando a meta com um tempo eficiente que o mantém na luta.

Contudo, o drama explode nos ecrãs quando Jon Armstrong imobiliza o seu Ford. As repetições mostram o momento brutal em que o piloto sai largo numa zona de alta velocidade e atinge violentamente um talude, sofrendo danos fatais na suspensão traseira e um furo que dita o fim da sua brilhante prestação matinal.

Alheio ao desastre alheio, Sami Pajari para o cronómetro dois segundos mais rápido que Katsuta para cimentar uma liderança que nem o próprio esperava.

Thierry Neuville surge logo depois, visivelmente frustrado e a lutar contra uma subviragem crónica que o impede de atacar as saídas de curva, perdendo segundos preciosos para o finlandês.

No meio do rasto de destruição, McErlean atravessa a meta com um suspiro de alívio, admitindo que a visão do carro de Armstrong parado o fez duvidar de tudo.

Hayden Paddon encerra a manhã com um sorriso de “repórter de guerra”, impressionado com a quantidade de máquinas abandonadas pelo caminho, mas fixando um quarto lugar sólido que prova que, nesta manhã de sobrevivência, terminar é a maior das vitórias.