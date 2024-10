Pensado para jovens pilotos: Stellantis Motorsport constrói Peugeot 208 com custo abaixo de 40.000€

De França chegam novidades bastante interessantes: a Stellantis Motorsport está a construir um novo Peugeot 208 de Ralis, semelhante ao atual Rally4, mas desenvolvido para ser o mais barato possível, com um valor chave-na-mão abaixo dos 40.000€, e que foi pensado no âmbito de um projeto da federação francesa de automobilismo, FFSA, para jovens pilotos, sendo a sua estratégia tentar envolver federações para ajudar a desenvolver os seus programas de jovens pilotos, como o FPAK Júnior Team, que temos em Portugal. O carro estará pronto no início de 2025.

Tendo em conta o valor-alvo do Peugeot 208, que não tem ainda designação atribuída, mas que ficará previsivelmente abaixo do Rally5, um valor abaixo de 40.000€ chave na mão pode ser um bom argumento comercial.

O Autosport sabe que o carro será – naturalmente – feito com todas as medidas de segurança, o roll bar será idêntico ao Rally4, a parte elétrica também, será feito em grande parte com peças de origem, os pneus são de estrada, e está a ser feito para correr em circuitos e ralis.

Em termos de imagem será em tudo semelhante ao Peugeot 208 Rally4, as jantes de metal, em França os pneus serão os Michelin Pilot Sport 5 (PS5) de última geração, na medida 205/45 ZR 17, desconhecendo-se para já os limites regulamentares quanto ao seu número, para se poder fazer uma avaliação mais correta de custos para uma época.

O motor é o 1.2 litros turbo de 3 cilindros, terá cerca de 140 cv, transmissão manual em H.

O travão de mão é manual, e o conjunto pesa pouco mais do que 1.000 Kg.

Não se sabe muito mais, mas as peças estão disponíveis comercialmente a preços de mercado. Desconhece-se para já se haverá versão em terra, ou somente asfalto. Para já em França, é apenas para asfalto. O carro já tem vindo a ser testado na Stellantis Motorsport, e desenvolvido por pilotos conhecidos, mas tendo em conta o público-alvo, face à sua previsível experiência, será pouco menos do que chegar e andar…

Como se sabe, no FPAK Júnior Team em Portugal correm-se com os KIA Picanto GT há já alguns anos, pelos vistos poderá haver uma nova hipótese a partir de janeiro de 2025.