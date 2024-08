IMSA, Road America: Porsche faz dobradinha, Albuquerque no pódio

A Porsche Penske Motorsport garantiu uma surpreendente dobradinha na corrida do Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar em Road America. Mathieu Jaminet levou o Porsche 963 #6 à vitória, batendo por pouco o Porsche #7 de Felipe Nasr por 0,390 segundos.

A liderança mudou de mãos no final da corrida, quando o Acura #10 da Wayne Taylor Racing with Andretti, conduzido por Ricky Taylor, colega de Filipe Albuquerque, fez uma paragem no último Full Course Yellow (FCY), caindo para nono, recuperando até ao terceiro. O primeiro stint de Albuquerque foi muito bom, com o português a manter-se na liderança da corrida. Aliás, o #10 liderou grande parte da prova, mas os vários FCY tornaram a corrida ainda mais estratégica. No último FCY da corrida, a 30 minutos do fim, a equipa fez entrar o Acura ARX 06 para colocar combustível e pneus novos, num stint curto que seria feito sempre ao ataque. Taylor começou o stint ao ataque e passou de nono para quarto em duas voltas. Quando chegou à traseira do Cadillac #31 da Action Express Racing de Jake Aitken Taylor perdeu gás (uma travagem falhada quase deitava por terra o esforço, numa tentativa de ultrapassagem ambiciosa) e parecia estar destinado ao quarto posto. A chegada das dobragens ajudou o #10 a reentrar na luta pelo pódio, que se materializou pouco depois. Taylor ainda conseguiu colar-se ao duo de Porsches que seguia na frente, mas não teve argumentos nem tempo para mais.

O Porsche #6, pilotado por Jaminet e Nick Tandy, ultrapassou uma penalização por drive-through e conseguiu terminar a última 1 hora e 31 minutos sem reabastecer, apesar de cinco advertências em toda a pista. O Cadillac #01 da Chip Ganassi Racing, conduzido por Sébastien Bourdais e Renger van der Zande, estava em quinto lugar, mas um pião relegou-os para o 20.

Outros resultados notáveis incluíram o Porsche #5 da Proton Competition em quinto, o Porsche #85 da JDC-Miller Motorsports em sexto e o BMW #24 da Team RLL em sétimo. O Acura #40 da WTRAndretti, conduzido principalmente por Louis Deletraz, terminou em oitavo, depois de várias penalizações e saídas da pista.

Na classe LMP2, o Oreca 07 Gibson #2 da United Autosports, conduzido por Ben Hanley e Ben Keating, conquistou a sua primeira vitória da época, seguido do Oreca #79 da JDC-Miller e do AO Racing #99.

GTD Pro / GTD

Daniel Serra, ao volante do Ferrari 296 GT3 #35 da Conquest Racing, garantiu a vitória na GTD Pro ao gerir o combustível numa única paragem nas boxes durante toda a corrida. Partilhando o carro com Giacomo Altoe, Serra liderou a maior parte da corrida, marcando a primeira vitória da equipa na série IMSA desde 2012. O BMW M4 GT3 #1 da Paul Miller Racing, conduzido por Bryan Sellers e Madison Snow, terminou em segundo, enquanto o Aston Martin Vantage GT3 Evo #23 da Heart of Racing Team, conduzido por Ross Gunn e Alex Riberas, ficou em terceiro.

Na classe GTD, o BMW M4 GT3 #96 da Turner Motorsport, conduzido por Robby Foley e Patrick Gallagher, venceu depois de o Lexus RC F GT3 #12 da Vasser Sullivan, líder da classe, ter feito uma paragem para abastecimento a menos de três minutos do fim. Frederik Schandorff, no McLaren 720S GT3 Evo #70 da Inception Racing, terminou em segundo lugar e o Acura NSX GT3 Evo22 #66 da Gradient Racing, conduzido por Stevan McAleer, conseguiu um surpreendente terceiro lugar.

Foto: Michael L. Levitt e Richard Dole / IMSA