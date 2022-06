Fórmula E, Jacarta: Mitch Evans vence, Félix da Costa quarto | AutoSport

Mitch Evans foi o vencedor do E-Prix de Jacarta. O piloto da Jaguar conseguiu aguentar o ataque final do homem da pole, Jean-Éric Vergne, e venceu a corrida, com Vergne a ter de se contentar com o segundo lugar e Edoardo Mortara a ficar com o último lugar do pódio. António Félix da Costa foi quarto.

Foi uma boa corrida de estreia em Jacarta, numa pista interessante, com mais semelhanças com uma pista convencional do que as pistas que a Fórmula E normalmente usa. O calor e a humidade que os pilotos tiveram de enfrentar foi o maior dos desafios. A gestão da da temperatura das baterias e a gestão dos pneus seria crucial para o sucesso nesta prova.

Destaques da corrida

Evans foi o grande destaque da corrida. Largou de terceiro lugar, aproveitou um erro de Félix da Costa e passou para o segundo lugar e a partir daí fez uma excelente gestão da prova. Vergne fez quase tudo bem, mas não conseguiu segurar o ataque final de Evans, que valeu a liderança ao neozelandês. Mortara voltou a mostrar a sua qualidade e a Venturi voltou também a pensar de forma diferente a estratégia, o que ajudou na manutenção do terceiro lugar. Félix da Costa cometeu um erro nas primeiras voltas, caiu para terceiro e quando foi para o Attack Mode pela segunda vez, não conseguiu suplantar Mortara, selando aí o seu destino para esta corrida. O quarto lugar foi um mal menor, sendo obrigado a defender-se de Stoffel Vandoorne nas últimas voltas, com o líder do campeonato a tentar minimizar os estragos. Mas aí, o português não falhou e segurou o piloto da Mercedes.

Jake Dennis foi sexto, numa corrida positiva para o britânico, Lucas di Grassi foi sétimo, Pascal Wehrlein oitavo, ele que foi o animador nas primeiras voltas da corrida, Sam Bird foi nono, em mais uma boa recuperação do britânico e Sebastien Buemi terminou em décimo.

O filme da corrida

Félix da Costa não arrancou muito bem, mas conseguiu segurar o segundo lugar, enquanto Vergne se mantinha na frente, sem problemas. Nas primeiras curvas, os pilotos da Porsche foram os grandes animadores com Wehrlein e André Lotterer ganharem algumas posições.

Na segunda volta, o Safety Car teve de ser acionado, com Oliver Rowland a perder uma roda na curva 3. Nesta fase tínhamos Vergne, Félix da Costa, Evans, Mortara e Dennis no top 5. A interrupção foi breve e a corrida recomeçou, o que não correu bem a Félix da Costa. O português bloqueou as rodas na abordagem a uma curva e Mitch Evans aproveitou para subir ao segundo lugar.

We're back racing! @mitchevans_ immediately makes a move up into P2, following this double lock up from the @DSTECHEETAH drivers 🚀



LIVE timing 👉 https://t.co/UA9ig2D3Mc



🇮🇩 2022 #JakartaEPrix pic.twitter.com/0Ows30jP5t — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 4, 2022

Vergne e Félix da Costa foram os primeiros do grupos da frente a ir ao Attack Mode, entregando a liderança a Evans. Vergne era segundo e Félix da Costa era quarto, atrás de Mortara. Na volta seguinte, Evans tratou de ir ao AM, com Vergne a voltar à liderança. Mortara defendia-se de Evans, que tinha de gerir a ameaça de Félix da Costa.

Quando faltavam 30 minutos para o fim da corrida, Vergne mantinha-se na frente, com Mortara ainda em segundo lugar, sem passar pelo AM e Evans a fechar o top 3. Mas três minutos depois, Félix da Costa voltou a passar pelo AM, caindo para o quinto lugar. Mortara foi ao AM uma volta depois de Félix da Costa, e ficou à frente do português, numa estratégia que começava a sorrir à Venturi. Vergne foi na volta seguinte e não demorou muito a regressar à liderança da corrida, depois de Evans ter passado brevemente pelo primeiro lugar.

A vinte minutos do fim da prova, tínhamos o top 4 afastado do resto do pelotão, com Vandoorne a ir para a liderança do segundo pelotão, graças ao AM. Mas a distância entre o top 4 e o resto era já considerável. Cinco minutos depois, Mortara foi ao AM pela última vez. Evans usou a última ativação na volta seguinte e conseguiu manter-se no segundo lugar, enquanto Félix da Costa defendia-se de Mortara. Evans tentou chegar-se a Vergne, mas o francês aguentou a liderança.

Perto do fim a corrida de Nyck de Vries terminou prematuramente com um furo (depois de um toque com Lotterer) e depois da vitória em Berlim, voltava a afastar-se da luta pelo título.

Every point counts!



The battle for 4th between @afelixdacosta and @svandoorne is heating up 🔥



LIVE timing 👉 https://t.co/UA9ig2D3Mc



🇮🇩 2022 #JakartaEPrix pic.twitter.com/qj5KSHM0T2 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 4, 2022

A cinco minutos do fim, Evans atacou Vergne e passou para a liderança e a luta pela vitória aquecia cada vez mais. Mais atrás, Mortara aproximava-se de Vergne e Félix da Costa via Vandoorne aproximar-se de forma ameaçadora, com o líder do campeonato a recuperar muito terreno ao português.

Foram adicionados mais um minuto e trinta segundos pela breve interrupção no início da prova.

Félix da Costa defendia-se como podia de Vandoorne que tentou passar o português com o Fanboost, sem sucesso.

THIS ENDING, THOUGH?! 🤯🔥@mitchevans_, @JeanEricVergne & @edomortara all battling it out to the line, for the win – absolutely incredible!



If you need us, we'll be watching this on repeat…



🇮🇩 2022 #JakartaEPrix pic.twitter.com/AiMRAmDMRL — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 4, 2022

As últimas duas voltas foram emocionantes, com Vergne a dar tudo para passar Evans, com dificuldades com os pneus traseiros. Mortara também estava por perto para aproveitar as sobras. Vergne estava perigosamente perto de ficar sem energia, mas conseguiu manter o segundo lugar, ficando à frente de Mortara, mas a vitória caiu para Evans, depois de uma brilhante corrida. Félix da Costa terminou em quarto, aguentando os ataques de Vandoorne até ao final.