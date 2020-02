F1, Testes de Barcelona: Lewis Hamilton o mais rápido do dia

Época nova, velhos hábitos. A Mercedes foi a mais rápida no primeiro dia de testes de 2020. Lewis Hamilton ficou com o melhor registo do dia, seguido de Valtteri Bottas e Sergio Perez.

O dia começou com a Williams a ser a primeira em pista, uma imagem com um simbolismo inegável, pois no ano passado, na primeira semana de testes, a equipa britânica não conseguiu colocar o carro em pista nos primeiros dias. O ambiente é claramente mais relaxado nesta fase e o feedback dos pilotos é positivo, com George Russell feliz com as primeiras sensações : “O carro tem mais apoio aerodinâmico e é mais fácil de guiar.”

Getting down to work 💪@NicholasLatifi racking up the laps in the Spanish sunshine ☀️pic.twitter.com/8UHWwBytpJ February 19, 2020

A McLaren foi a primeira a ocupar o primeiro lugar da tabela por um periodo porlongado, com Carlos Sainz a assinar o melhor tempo representativo do dia. Sergio Pérez foi o piloto seguinte a ter destaque colocando o RP20 da Racing Point no topo da tabela. Muitos apelidam o novo carro como o “Mercedes cor-de-rosa” numa alusão as muitas semelhanças entre o monolugar da Racing Point e o monolugar dos flechas de prata. A parceria entre as duas equipas é oficial e a Racing Point não está a fazer nada que a Alpha Tauri e a Haas têm feito.

A Mercedes assumiu o “comando” a meio da manhã com Valtteri Bottas a fazer o melhor tempo, que permaneceu até ao fim da sessão da manhã. Durante a tarde as mudanças foram poucas, mas Lewis Hamilton chegou com vontade de mostrar que quer o sétimo título e fez o melhor tempo a meio da sessão e ficou com esse registo até ao final. Pérez ficou no top três, atrás de Bottas e à frente de Max Verstappen.

O piloto da Red Bull apanhou dois sustos no terceiro setor, com dois piões muito semelhantes. Mas foi uma sessão em que a Red Bull fez muitas voltas. A fiabilidade foi o grande destaque do dia com zero bandeiras vermelhas durante todo o dia, que decorreu de forma ininterrupta.

Daniil Kvyat foi o quinto mais rápido, superando o tempo de Carlos Sainz a meio da tarde. Seguiram-se Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, no dia em que finalmente ficamos a conhecer o R.S.20 da Renault. Russel fez o nono tempo do dia e Lance Stroll fechou o top 10, à frente de Charles Leclerc que foi chamado hoje para substituir Sebastian Vettel. O alemão estava afetado com gripe e foi dispensado. Para a Alfa Romeo e a Haas foi um dia discreto com tempos modestos. Robert Kubica foi o primeiro a testar o C39 da Alfa Romeo e Kevin Magnussen esteve aos comandos do VF20 da Haas.

Destaque para a fiabilidade e os tempos marcados hoje. Sem dificuldade os carros rodaram no primeiro dia de testes ao mesmo nível que vimos nos últimos dias de testes de 2019. Ocon afirmou que nunca sentiu tanto apoio aerodinâmico num carro e espera que muitos recordes sejam batidos este ano, o último deste regulamento técnico.

Amanhã os carros voltam à pista as 8 da manhã, hora portuguesa.

Tempos de hoje: