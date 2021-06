SUPER SSV PORTALEGRE 2021: COMPETIÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA SSV | AutoSport

É hoje que Portalegre recebe a primeira prova do Troféu Super SSV. Organizado pelo Código D’Aventura, com o apoio do Municipio de Portalegre, promovido pela X-Adventure e realizado sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal, o Super SSV promete ser uma prova bastante interessante e disputada, graças ao lote de pilotos e viaturas inscritos bastante rápido e que certamente irão dar muita luta na procura pelos melhores lugares.

O Super SSV Portalegre, integrado no Portalegre TT 2021, será disputado no formato de Rally, composto por dois setores e cada um dos setores composto por cinco provas especiais de classificação, o que significa que cada piloto terá a oportunidade dar dez voltas com a pista livre para procurar obter o somatório de tempos o mais baixo possivel.

A prova será disputada na “Catedral do Todo-o-terreno”, o mesmo é dizer na Herdade das Coutadas, conhecida de todos por ser o local onde desde há muitos anos se disputa o prólogo da mundialmente famosa Baja de Portalegre.

O acesso ao recinto faz-se do mesmo modo que durante a Baja de Portalegre, entrando pelo acesso junto ao KM179 do IP2 por estrada de terra batida até ao local da prova. Irá existir um controlo de temperatura á entrada do recinto, que faz parte do plano de contingência COVID, sendo este controlo feito a todas as pessoas. Quanto ao publico, será necessario a aquisição de uma pulseira á entrada do evento.

A prova terá monitorizada pelas autoridades e organização, que podem decidir a qualquer momento suspender a entrada de mais pessoas, no sentido de garantir que são mantidas as distâncias de segurança entre todos e possibilitar a realização da prova dentro dos padrões normais.

Luis Pirralho, director da X-Adventure: “Finalmente, depois de tanto tempo vamos poder regressar á (quase) normalidade. Antes de mais quero agradecer toda a colaboração das autoridades envolvidas e também do Municipio de Portalegre que possibilitaram a realização da prova. Nos ultimos dias temos trabalhado bastante no sentido de garantir todas as condições de segurança, e também temos regado muito a pista para minimizar o pó uma vez que o calor dos ultimos dias fez secar bastante os terrenos.”

“Conseguimos reunir uma lista de participantes muito interessante, e que de certo vão proporcionar um excelente espetaculo. Mesmo sendo um periodo que já é de férias, e que muitas pessoas não gostam de competir com o calor, a verdade é que temos aqui um grupo muito promissor. A eles o nosso obrigado por aceitarem o nosso desafio.”

PROGRAMA/26 de JUNHO

07:30 – Abertura de Secretariado

08:00 – Inicio das Verificações Técnicas

09:45 – Briefing – Presença obrigatória de todos os participantes

10:00 – Volta de reconhecimento

10:30 – Treinos cronometrados (1 volta cronometrada por participante)

11:30 – Alinhamento dos participantes para o primeiro Setor

11:45 – Partida do primeiro participante para a primeira PEC do primeiro Setor

— Após cada concorrente concluir a sua última volta poderá dirigir-se para a assistência para realizar procedimentos de assistência (ZA) e reabastecimento (exclusivamente na zona GAS)

14:00 – Alinhamento dos pilotos para o segundo Setor

14:15 – Partida do primeiro participante para a primeira PEC do segundo Setor

16:00 – Fim da prova

22:00 – Entrega prémios SUPERSSV PORTALEGRE 2021