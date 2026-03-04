A época nacional de karting arrancou em Viana do Castelo com a Intercup/Winter Cup 2026, um fim de semana competitivo que serviu de antevisão do que aí vem e coroou os vencedores por categoria: Duarte de Deus (Cadetes), Mateus Gomes (X30 Mini, após decisão dos comissários), Duarte Alves (X30 Júnior), António Macedo (X30 Sénior), Luís Aguiar (KZ2) e João Barros (Super Shifter), com o campeonato a regressar ao traçado a 7 de março para a primeira ronda.

Resumo da Intercup/Winter Cup 2026