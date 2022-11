Renault Clio Rally3 apresentado a 15 de janeiro | AutoSport

A Renault e a Alpine confirmaram o desenvolvimento do Renault Clio Rally3, veículo que será a primeira versão de quatro rodas motrizes do modelo e que resulta de vários departamentos do construtor francês, de entre os quais a equipa de Fórmula 1 da Alpine, sediada em Inglaterra.

Os seus responsáveis atestam que o processo, iniciado em maio de este ano, está completo com mais de 4.500 km de testes levados a cabo em 22 dias por 8 pilotos e 11 navegadores oriundos dos troféus monomarca gauleses de terra e asfalto.

A casa espera ver o modelo homologado em abril, dando por terminado o programa que neste momento decorre com a federação internacional, e de modo que possa debutar em competição na primavera. O novo carro será revelado a 15 de janeiro no circuito Pas de la Casa, em Andorra.

João F. Faria

Renault Clio Rally3 apresentado a 15 de janeiro