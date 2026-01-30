A Hyundai leva-nos aos bastidores do Rali de Monte Carlo com o primeiro episódio de Liaison em 2026, para revelar o que realmente aconteceu no evento. ‘Insights’ exclusivos e sem cortes de Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, e Adrien Fourmaux e Alexandre Coria, enquanto lutavam pelo pódio na neve e no gelo, além de revelar os bastidores do regresso de Hayden Paddon e John Kennard ao WRC. Condições insanas, adeptos fantásticos e um mundo cheio de drama, o Rali de Monte Carlo certamente fez jus à sua reputação.

Os bastidores da Hyundai Motorsport no Rali de Monte Carlo