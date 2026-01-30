A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) aproveitou a Gala dos Campeões de 2025 para anunciar uma nova fase de expansão para 2026, com parcerias estratégicas com marcas automóveis a serem reveladas em breve. Além de enaltecer os sucessos desportivos do ano, a direção da FPAK vinculou o regresso de grandes competições internacionais ao país à “prova dada” de competência técnica dos clubes e organizadores nacionais durante os anos mais desafiantes do setor.

Ni Amorim na Gala dos Campeões: “FPAK Junior para 2026, vêm aí muito boas notícias…”