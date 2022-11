Eis o novo Porsche 911 Dakar (vídeo) | AutoSport

A Porsche celebra neste momento uma estreia mundial no Salão Automóvel de Los Angeles: o novo Porsche 911 Dakar, um modelo exclusivo, limitado a 2.500 unidades, que mostra até onde pode ir o conceito do Porsche 911. Evoca também a primeira vitória da Porsche no Rally Paris-Dakar de 1984, que foi simultaneamente o nascimento da tração integral no Porsche 911.

É por isso que o novo 911 Dakar é também oferecido com um pacote opcional de design do Rallye Dakar, reminiscente daquele icónico carro vencedor.

Eis o novo Porsche 911 Dakar (vídeo)