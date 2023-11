Audi A2 e S1 Hoonitron: Lia Block e Michèle Mouton | AutoSport

Entre o Audi Sport Quattro A2 e o Audi S1 Hoonitron há um mundo de diferenças, e décadas de evolução, e com os dois ícones da condução, Lia Block e Michèle Mouton, reuniram nas estradas do antigo Rali de Sanremo para partilhar histórias do passado, trocar ideias sobre o futuro e fazer-se à estrada para uma condução animada. Neste filme, as duas mulheres manifestam o seu papel como forças motrizes. Enquanto Michèle Mouton passa o testemunho a Lia Block, a jovem pioneira, que não quer deixar morrer o legado ‘espetáculo’ do seu pai, Ken Block, assume o volante do Audi S1 Hoonitron, um carro concebido em colaboração com o seu falecido pai. Acompanhe e testemunhe este encontro inspirador.

Audi A2 e S1 Hoonitron: Lia Block e Michèle Mouton