Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport

Veja as consequências de um acidente dramático em Forest Elbow, nas 12 Horas de Bathurst. A corrida foi suspensa após o incidente, problemas de comunicação e uma curva cega contribuíram para a forte colisão.

Acidente nas 12 Horas de Bathurst 2026

Velocidade

Destaques

Categorias

Ativar notificações? Sim Não, obrigado