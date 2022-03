Walter Rohrl faz hoje 75 anos: recorde a Lenda de Arganil 1980 | AutoSport

Foi a 7 de março de 1980 que Walter Rohrl e Christian Geistdorfer escreveram uma lenda nos ralis. Contando com uma dupla passagem pela versão mais utilizada nos anos anteriores, a edição de 1980 tinha 42 Km, começando perto de Vale de Maceira e terminando em Folques. Na madrugada daquele dia 7 de Março, um senhor chamado Walter Rohrl completava nesse dia 33 anos e estava disposto a oferecer uma inesquecível prenda a si próprio. Algumas horas antes, no hotel e antes de adormecer, percorreu mentalmente os 42km de Arganil.

Quando o Fiat 131 se aproximou do início do troço para disputar a primeira passagem, um horrível nevoeiro não permitia ver mais do que 5 metros de distância. Então, o piloto alemão, valendo-se do “reconhecimento virtual” que havia feito no hotel, partiu para o troço disposto a correr todos os riscos para decidir ali o rali a seu favor. Quando o seu navegador Geistdorfer começou a cantar notas, Rohrl apercebeu-se que era impossível seguir qualquer referência visual. Então, decidiu usar um sistema alternativo. Sempre que o seu navegador cantava “curva a 60 metros”, Rohrl contava 1, 2, 3 segundos e virava “às cegas”. Quando ouvia “100 metros”, contava 1,2,3,4,5 segundos e assim sucessivamente. Este método não só lhe permitiu chegar ao final do troço com um tempo de 35m,15s, como ainda ganhou, pasme-se, 3m48s a Waldegaard e 4m40s ao seu companheiro de equipa e principal adversário Markku Alen. Visivelmente exausto, Rohrl haveria ainda de ganhar mais 1m55s a Alen, na segunda passagem (33m,13s), decidindo o rallye a seu favor.