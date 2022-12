Quando os Ferrari davam cartas nos ralis | AutoSport

Em 1982, a Ferrari não limitava o seu domínio às pistas, estendia-o… aos ralis! Pelo menos em duas provas do Mundial, Córsega e Sanremo, o 308 GTB mostrou a sua rapidez nos troços de asfalto, mesmo se, quer em França, quer em Itália, o carro italiano nunca logrou chegar à vitória.

Com 315 cavalos de potência para 1000 kg de peso, o carro de Jean-Claude Andruet foi o primeiro a brilhar, na Córsega, no mesmo rali onde o Lancia Rally teve a sua primeira prova de fogo (vencendo o Grupo B e terminando em nono pelas mãos de Markku Alen). O francês dominou os acontecimentos até à sexta classificativa, altura em que perdeu o comando para o Renault 5 Turbo de Jean Ragnotti. Mas as coisas complicaram-se verdadeiramente na segunda etapa quando o Ferrari assistido pela Michelotto foi obrigado a rodar com pneus slick durante um troço totalmente molhado, atrasando Andruet cerca de três minutos e retirando-lhe qualquer hipótese de discutir com o popular ‘Jeannot’, a vitória final. Ainda assim, nessa prova, o 308 GTB venceu 10 dos 27 troços e um segundo carro, entregue a Guy Chasseuil e que acabaria por desistir por avaria da bomba de gasolina, ainda registou um segundo tempo.

Oito meses depois, o 308 GTB patrocinado pela Panasonic e Beneton, guiado pelo italiano Tonino Tonagna, também fazia furor, ao dominar a primeira etapa do Rali de Sanremo, disputada nas estradas montanhosas dos arredores de Sanremo. Mas depois de terminar com cerca de 20s de vantagem sobre o Lancia Rally de Markku Alen, o Ferrari perdeu toda a preponderância logo no início da segunda etapa quando chegaram os troços de terra e os poderosos Audi Quattro assaltaram a liderança e ocuparam os quatro primeiros lugares da classificação final, com Stig Blomqvist à cabeça.