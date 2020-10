Lembra-se do Ford Focus RSRX da Gymkhana 9? Está à venda!

Se já ouviu falar do piloto Ken Block, sabe que ele ficou conhecido pelas denominadas Gymkhanas. Estas demonstravam o piloto a realizar manobras radicais ao volante em percursos criados por um motivo: dar espetáculo. Caso seja fã das “aventuras” de Block, sabe que na Gymkhana Nine, um vídeo que registou mais de 45 milhões de visualizações no Youtube, foi feito com um Ford Focus RSRX de 2016. Curiosamente, este veículo vai ser vendido pela leiloeira Barrett Jackson. Até agora sabemos que este evento vai acontecer entre os dias 22 e 24 de outubro e encontra-se disponível sem reserva e sem indicações de quanto pode custar. O dinheiro conseguido será revertido para uma instituição de caridade.

Contudo, de referir que Ford Focus é mais do que uma simples preparação para umas “brincadeiras”. De facto, foi criado pela M-Sport, empresa sediada no Reino Unido com um longo historial no Campeonato do Mundo de Ralis. O RSRX recebeu assim um chassis reforçado, proteções inferiores e roll-cage de acordo com as especificações da FIA. Debaixo do capot encontramos o motor quatro cilindros 2.0 litros, equipado com turbo de maiores dimensões, que debita mais de 600 cavalos. Esta potência é distribuída às quatro rodas motorizes através da caixa sequencial de cinco velocidades de origem Sadev, empresa essa, que também forneceu os diferenciais. Já a suspensão foi feita pela Reiger, enquanto as jantes da OZ Racing recebem pneus especiais de ralicross. No interior encontramos bacquets da Recardo e um volante multifunções. Por fim, se nunca viu a Gymkhana 9, confira em baixo as capacidades do Ford Focus RSRX.